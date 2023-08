Sparta-keeper Olij betreurt uitblijven transfer naar Ajax: 'Het was hij of ik'

Nick Olij vindt het jammer dat het niet tot een transfer naar Ajax is gekomen. De doelman van Sparta Rotterdam voerde gesprekken met de Amsterdamse club, maar de keuze viel uiteindelijk op Eintracht Frankfurt-keeper Diant Ramaj.

De afgelopen weken waren er geruchten dat Ajax interesse had in de 28-jarige Olij, die nog tot medio 2026 onder contract staat bij Sparta. Desgevraagd bevestigde hij zaterdag tegen ESPN en Rijnmond dat die geruchten klopten.

"De interesse van Ajax was heel serieus. Het was hij of ik", zei Olij. "En de keuze is op hem gevallen. Ajax heeft ook aan mij uitgelegd waarom."

Olij wilde niet vertellen wat de argumenten waren van Ajax om te kiezen voor de 21-jarige Ramaj, die de afgelopen twee seizoenen bij Frankfurt reservekeeper was achter Kevin Trapp. De Duitser tekende een contract tot de zomer van 2026 bij Ajax, waar hij waarschijnlijk reservedoelman wordt achter Gerónimo Rulli.

"Natuurlijk vind ik het jammer dat Ajax niet voor mij heeft gekozen", vervolgde Olij. "Maar dat is ook de voetbalwereld. De keuze is gemaakt en we gaan weer door."

New goalie in town: Diant Ramaj 🇩🇪 — AFC Ajax (@AFCAjax) August 3, 2023

'Ik wil weten waar mijn plafond ligt'

Het feit dat het niet tot een overgang naar Ajax kwam, betekent niet dat Olij sowieso bij Sparta blijft. Mocht er weer een aansprekende club komen, dan gaat hij het gesprek aan.

"Ik ben ambitieus, ik ben benieuwd waar mijn plafond ligt. Na een goed jaar wil ik weten wat de vervolgstappen kunnen zijn."