Gestopte Buffon volgt overleden Vialli op als teammanager Italiaans elftal

Gianluigi Buffon heeft drie dagen na zijn afscheid als keeper alweer een nieuwe functie. De Italiaanse recordinternational gaat bij het Italiaanse elftal aan de slag als teammanager.

De 45-jarige Buffon neemt de functie over van Gianluca Vialli, die in januari op 58-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Vialli vervulde de functie sinds 2019 en was een van de beste vrienden van bondscoach Roberto Mancini, die Italië in 2021 naar de Europese titel leidde.

Buffon zette woensdag een punt achter zijn lange carrière, hoewel zijn contract bij Serie B-club Parma nog doorliep tot medio 2024. Vijf jaar geleden speelde hij zijn 176e en laatste interland voor Italië.

Zijn absolute hoogtepunt beleefde Buffon op 9 juli 2006, toen hij met Italië de wereldtitel veroverde in Berlijn. De WK-eindstrijd was een van de ruim 1.000 officiële duels die Buffon afwerkte, een zeldzaamheid voor een prof. In clubverband diende Buffon achtereenvolgens Parma, Juventus, Paris Saint-Germain, opnieuw Juventus en andermaal Parma, sinds 2021.

Gianluigi Buffon na zijn eerste interland in 1997 tegen Rusland. Foto: Getty Images

Italië komt in september weer in actie

Buffon was 21 jaar international. Geen enkele Italiaan veroverde meer caps dan hij en wereldwijd kan geen enkele doelman tippen aan zijn aantal wedstrijden voor een nationale ploeg.

Liefst vijf keer maakte Buffon deel uit van de Italiaanse WK-selectie: in 1998, 2002, 2006, 2010 en 2014. Alleen in 1998 kwam hij niet in actie, omdat toenmalig bondscoach Cesare Maldini koos voor Gianluca Pagliuca als eerste doelman.

De eerste interlands van Italië met Buffon als teammanager zijn in september. De regerend Europees kampioen speelt dan EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Macedonië (9 september) en Oekraïne (12 september).