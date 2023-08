Clasie heeft geen zin in buitenlands avontuur en verlengt contract bij AZ

Jordy Clasie verlengt zijn contract bij AZ met een jaar tot medio 2025. De nieuwe verbintenis van de middenvelder bevat ook een optie voor een extra seizoen.

Clasie had weinig trek in een buitenlands avontuur. "Ik heb het thuis ook besproken met mijn vrouw en kinderen. We zijn tot de conclusie gekomen dat het beter is om in Nederland te blijven. Ik voel me hier goed en heb het naar mijn zin", zei de routinier eerder tegen ESPN.