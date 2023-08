Feyenoord wint dag na verlies in Johan Cruijff Schaal met B-ploeg van Dordrecht

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Feyenoord heeft zaterdag met een B-ploeg FC Dordrecht verslagen in een oefenduel. Een dag na de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (0-1) wonnen de Rotterdammers met 2-0 in het Matchoholic Stadion.

Halverwege stond de eindstand al op het scorebord in het stadion van de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Beide goals (in de twaalfde en 36e minuut) kwamen op naam van het zeventienjarige Slowaakse talent Leo Sauer, die nog wacht op zijn debuut in de hoofdmacht.