Japan imponeert ook tegen Noorwegen en bereikt kwartfinales WK

Japan heeft zich zaterdag overtuigend geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Futoshi Ikeda was in het Nieuw-Zeelandse Wellington te sterk voor Noorwegen: 3-1.

Japan was in het Sky Stadium de betere ploeg. Door twee fouten bij Noorwegen kon het Aziatische team tweemaal scoren, maar tussendoor was ook Guro Reiten namens Noorwegen trefzeker. Tien minuten voor tijd bracht Hinata Miyazawa aan alle twijfels een einde met de 3-1.

Het betekende de vierde overwinning op rij voor Japan dit WK. De wereldkampioen van 2011 won in de groepsfase met duidelijke cijfers van Zambia (5-0), Costa Rica (2-0) en Spanje (4-0).

Noorwegen was een aantal decennia geleden een toonaangevend land in het vrouwenvoetbal, maar de laatste jaren vallen de prestaties tegen. Vier jaar geleden werden de Noren in de kwartfinales uitgeschakeld op het WK. Deze editie overleefde het land ternauwernood de groepsfase.

Japan neemt het in de kwartfinales op tegen titelverdediger de Verenigde Staten of Zweden. De nummer één en drie van de wereldranglijst spelen zondag om 11.00 uur Nederlandse tijd tegen elkaar. De winnaar van de kwartfinales neemt het in de halve eindstrijd mogelijk op tegen Nederland, dat zondag om 4.00 uur speelt tegen Zuid-Afrika.

Japan viert de 2-1 van Risa Shimizu. Foto: ANP

Japan straft fouten Noorwegen af

Japan en Noorwegen ontlopen elkaar nauwelijks op de wereldranglijst (plek 11 om 12), waardoor een spannend duel werd verwacht. Japen ging met foutloze reeks en vol vertrouwen de confrontatie aan, terwijl Noorwegen met slechts vier punten in de groepsfase ontsnapte aan uitschakeling.

Noorwegen ging van slecht van start in Wellington, want na een kwartier spelen werkte Ingrid Engen de bal bij een voorzet van Japan in eigen doel. Vijf minuten later trok Reiten de stand gelijk door de bal knap in de verre hoek te koppen.

Japan profiteerde na rust opnieuw van een fout bij Noorwegen. Vilde Bøe Risa zag in haar eigen strafschopgebied Risa Shimizu over het hoofd en leverde de bal in. De Japanse bleef vervolgens rustig en klopte keeper Aurora Mikalsen: 2-1.

Noorwegen zocht daarna naar de gelijkmaker, maar Japan gaf weinig weg. Tien minuten voor tijd besliste Miyazawa de wedstrijd door een uitbraak te bekronen met een doelpunt. Het was alweer de vijfde treffer van de aanvaller dit toernooi.