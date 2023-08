Babadi maakt indruk bij PSV: 'Ik vroeg of hij weleens in De Kuip had gespeeld'

Isaac Babadi is pas achttien, maar daar was vrijdag weinig van te merken bij zijn PSV-debuut in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord. Trainer Peter Bosz is lovend over de aanvallende middenvelder, die vorig seizoen nog voor Jong PSV speelde.

Tijdens de warming-up in De Kuip liep Bosz even naar Babadi toe. "Ik was benieuwd of hij gespannen was. Ik vroeg: 'Heb je weleens in De Kuip gespeeld?' Dat had hij nog niet. Maar daar heb ik tijdens de wedstrijd niets van gezien."

De geboren Nijmegenaar, met Sierra Leoonse roots, kende inderdaad geen zenuwen, vertelde hij na afloop van de met 1-0 gewonnen wedstrijd voor de camera van ESPN.

"Ik heb verhalen gehoord over over 'Kuip-vrees', maar dat viel reuze mee. Ik voelde me goed op het veld. En als je in je eerste wedstrijd meteen een prijs pakt, mag je trots zijn", zei hij met een grote glimlach.

De jongeling leek PSV na rust zelfs met een stiftje op 1-0 te zetten, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. "Dat was wel echt balen."

In de tweede helft werd een doelpunt van Isaac Babadi afgekeurd wegens buitenspel. Foto: Getty Images

'Hij heeft mijn vertrouwen niet beschaamd'

Babadi is multifunctioneel. Vorig jaar speelde de Nederlandse jeugdinternational dertig wedstrijden voor Jong PSV, voornamelijk als buitenspeler. Tegen Feyenoord stond hij centraal op het middenveld, de plek waarop hij in de voorbereiding zijn kans greep bij PSV.

"Hij heeft mijn vertrouwen niet beschaamd tegen Feyenoord. Weer niet", zei Bosz. "In alle oefenwedstrijden deed hij het ook goed, net als op iedere training."

Bosz kende Babadi niet toen hij deze zomer bij PSV kwam. Zijn assistent Stijn Schaars werkte wel al met hem samen in de jeugdopleiding. "Stijn heeft veel over hem verteld, evenals Theo Lucius (sinds dit seizoen assistent-trainer van Jong PSV, red.). Theo vertelde dat hij een bijzonder talent is. En dat blijkt. Het is bijzonder als je op zo'n leeftijd al zo makkelijk meevoetbalt in een topwedstrijd tegen Feyenoord."

De vraag is wel of Babadi basisspeler blijft, omdat PSV nog bezig is het middenveld te versterken en Bosz Guus Til nog op de bank heeft als optie. "Maar als Isaac de beste is, dan laat ik hem staan."

De volgende wedstrijd van PSV is dinsdag al. De ploeg van Bosz speelt dan in het Philips Stadion de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League, tegen Sturm Graz.