Van mime tot goochelen: keeper trekt alles uit de kast om penaltyserie te winnen

Tijdens penaltyseries proberen keepers de nemers wel vaker uit hun concentratie te halen, maar de Argentijn Nahuel Guzmán tilde tegenstanders afleiden vrijdag naar een hoger niveau. Van mime tot goochelen: de doelman trok alles uit de kast. En met succes.

De Leagues Cup-wedstrijd tussen het Mexicaanse Tigres UANL en het Canadese Vancouver Whitecaps eindigde in 1-1 en dus zag Tigres-keeper Nahuel Guzmán zijn kans schoon om in de penaltyserie de hoofdrol op te eisen.

Even later had een andere truc van de 37-jarige Guzmán wél succes. Vlak voor de strafschop van Ranko Veselinovic trok Guzmán een lang confettilint uit zijn mond. De inzet van Veselinovic kon hij vervolgens keren, waardoor de capriolen van Guzmán niet zonder resultaat bleven.