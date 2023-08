Samenspelen met Messi zit er niet in voor Marsman: contract in Miami ontbonden

De kans om samen met Lionel Messi een wedstrijd te spelen gaat aan Nick Marsman voorbij. Het contract van de voormalige Feyenoord-keeper bij Inter Miami is per direct ontbonden.

Marsman had bij Inter Miami nog een contract tot het einde van het kalenderjaar. De club had de mogelijkheid dat contract voortijdig te beëindigen door een speciale regel in de MLS. Die kan door clubs worden gebruikt om ruimte te maken in het salarisbudget.

Door de plotselinge ontbinding van het contract zal het voor Marsman bij ontmoetingen met Messi op het trainingsveld en in de kleedkamer blijven. In de eerste drie wedstrijden van de Argentijn bij Inter Miami was de keeper niet van de partij.

Marsman was al langer geen vaste waarde bij Inter Miami. Hij speelde dit kalenderjaar slechts één wedstrijd. Hij stond in totaal dertig wedstrijden onder de lat bij de Amerikaanse club, die hem in de zomer van 2021 transfervrij oppikte na zijn vertrek bij Feyenoord.

Voor zijn periode bij Feyenoord verwierf Marsman in Nederland vooral naamsbekendheid bij FC Twente. Voor die club speelde hij 121 wedstrijden. Ook stond hij onder contract bij Go Ahead Eagles en FC Utrecht.