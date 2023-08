Slot ziet sterk PSV: ‘En Feyenoord is fysiek nog niet op niveau van vorig jaar’

Arne Slot is onder de indruk van de intensiteit en het spel van PSV vrijdag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal in De Kuip. De Feyenoord-trainer zag dat zijn ploeg fysiek nog niet het niveau heeft van een paar maanden geleden, maar dat baart hem geen grote zorgen.

"De intensiteit van spelen was vorig seizoen onze grootste plus. Mede daardoor werden we kampioen. Maar ja, de concurrentie kan die stap ook zetten en PSV liet zien dat het dat heeft gedaan. Wij moeten daarom weer een volgende stap gaan zetten. We mogen niet meer tevreden zijn met het niveau van vorig seizoen", concludeerde Slot op de persconferentie na de 0-1-nederlaag in De Kuip.

In het eerste uur vond Slot het duel met de bekerwinnaar een gelijk opgaande strijd. Dat veranderde in het laatste halfuur, waarin Noa Lang na 79 minuten de enige goal van de wedstrijd maakte. "Toen was PSV beter, ze hebben terecht gewonnen", zei Slot, die Joey Veerman de absolute uitblinker noemde.

"Er stond bij PSV een speler op het middenveld die niet in de war raakte als je hem onder druk zette. Die vond ik met afstand de beste man op het veld."

Ondertussen hadden veel Feyenoorders het lastig. "We hadden spelers die hinkend het eindsignaal haalden. Ja, fysiek zijn we er nog niet, zeker richting de Champions League. Maar het belangrijkste is dat we voetballend beter worden. Dat we in de laatste fase weer bepaalde aanvalsflitsen hebben."

Arne Slot op de persconferentie na de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal.

'Niemand kan hem iets verwijten'

Met Igor Paixão en Alireza Jahanbakhsh op de vleugels en Santiago Giménez in de punt startte Feyenoord tegen PSV met drie aanvallers uit de kampioensselectie van vorig jaar. Toch is de situatie volgens Slot onvergelijkbaar.

"We waren een paar keer dreigend via Giménez, maar dan was hij niet fit genoeg om er echt iets uit te halen. En dat kan niemand hem verwijten. Santiago komt terug van de Gold Cup met Mexico, waar hij meestal op de bank zat. En nu is hij pas kort in training na een week vakantie. Hij zal vanzelf fitter worden en dan kan hij het verschil wel maken."

Slot wees er verder op dat Calvin Stengs nog niet klaar is voor negentig minuten. Met ook Ramiz Zerrouki aan de aftrap is er veel veranderd op het middenveld van de Rotterdammers. "We missen vier basisspelers van vorig jaar. Het is logisch dat de automatismen van het einde van het vorig seizoen er nog niet zijn. Dat komt wel."

Noa Lang kroonde zich tot matchwinner. Foto: Getty Images

'Dat gaan we van de analisten horen'

Slot beseft wel dat de lat meteen hoog ligt voor Feyenoord. "Na de titel is het logisch dat er weer veel van ons verwacht wordt. Dat vind ik alleen maar mooi. Het geeft aan dat wij vorig jaar iets heel goed hebben gedaan. Alleen weet ik niet of de stemming nu heel anders wordt door het verlies tegen PSV. Dat gaan we van de analisten horen."

Slot maakt zich in ieder geval geen zorgen. "Ik weet dat we een sterk elftal hebben, de basis ligt er. Het is nu zaak stappen te zetten. Ik heb ook nooit gezegd dat we even met twee vingers in de neus door dit seizoen zouden rollen. Er moet nog aardig wat gebeuren. We willen beter zijn dan vorig jaar."

De eerstvolgende wedstrijd van Feyenoord is zondag 13 augustus. De landskampioen begint het Eredivisie-seizoen dan in De Kuip tegen Fortuna Sittard.