Prijzendroogte Bosz eindelijk voorbij: 'Maar het maakt me geen andere trainer'

PSV-trainer Peter Bosz wil er niet te veel bij stilstaan dat hij eindelijk weer eens een prijs heeft gepakt. Zijn ploeg was vrijdag in De Kuip met 1-0 te sterk voor Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Het kleefde al jaren aan Bosz dat zijn aanvallende speelstijl niet tot prijzen leidde. Tot vrijdag stond alleen het kampioenschap uit 2005 met Heracles Almelo in de Eerste Divisie op zijn erelijst.

"Maar ben ik nu een andere trainer omdat ik hier dat ene wedstrijdje win?", zei de 59-jarige Bosz voor de camera van ESPN toen hij daarmee werd geconfronteerd.

"Nee, het maakt me geen andere trainer. Nu zullen mensen misschien wel zeggen: de Johan Cruijff Schaal stelt niks voor. En dat is misschien ook wel een beetje zo. Het is een wedstrijd die ik niet eens zelf verdiend heb."

Het doelpunt van Noa Lang in beeld. Foto: Getty Images

'We durfden te voetballen en druk te zetten'

Volgens Bosz maakte het lef waarmee PSV in De Kuip speelde het verschil. "We durfden te voetballen en druk te zetten. Al kwam wat we ons voorgenomen hadden er voor rust niet echt uit", zei hij.

"In de kleedkamer hebben we dat gecorrigeerd. Na rust ging het beter. En we maakten een heel mooie goal. Noa Lang is gewoon een heel goede voetballer. Dat zie je in zijn aannames, zijn dreiging en zijn dribbels."

Lang, die zo'n tien minuten voor tijd scoorde, was vooral in de diepte gevaarlijk. Tot tevredenheid van Bosz. "Ik ken hem als een heel goede dribbelaar. Die willen de bal bijna altijd in de voeten hebben. Dat hij ook diep gaat, maakt hem lastig te verdedigen."