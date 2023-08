Matchwinner Noa Lang genoot van vijandige ontvangst in De Kuip: 'Is toch mooi?'

Noa Lang heeft er vrijdag volop van genoten dat hij werd uitgejouwd door de supporters van Feyenoord in De Kuip. De PSV-aanwinst haalde in de strijd om de Johan Cruijff Schaal zijn gram met het winnende doelpunt ( 1-0 ).

Lang heeft een verleden in de jeugdopleiding van Feyenoord en dat namen de supporters van de Rotterdammers hem niet in dank af. Toch liet dat de oud-Ajacied koud.

"Het was een warm welkom", zei de 24-jarige Lang na de wedstrijd met een glimlach voor de camera van ESPN. "Uitgefloten worden hoort erbij, ik geniet er ook van. Dat is toch mooi?"

"Of dit een typische Noa Lang-goal was? Eigenlijk niet. Ik ben juist vaak te laat voor het doel. In de eerste helft was er ook zo'n momentje. Toen kwam Marcus Pedersen voor me", zei hij.