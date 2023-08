Noa Lang schiet PSV bij debuut langs Feyenoord in strijd om Johan Cruijff Schaal

PSV heeft vrijdag voor de veertiende keer de Johan Cruijff Schaal gewonnen. Door een doelpunt van debutant Noa Lang was de KNVB-bekerwinnaar in De Kuip met 1-0 te sterk voor landskampioen Feyenoord.

PSV had voor rust al het betere van het spel, maar de beste kansen waren voor Feyenoord, dat aan het begin van de tweede helft op 1-0 leek te komen. De goal van Igor Paixão werd afgekeurd wegens buitenspel. Twee minuten later ging ook een treffer van PSV-debutant Isaac Babadi niet door vanwege buitenspel.

Nadat doelman Justin Bijlow Feyenoord na rust meermaals had gered, leek het duel af te stevenen op strafschoppen (er zou niet verlengd worden), tot Lang zijn PSV-debuut in de 79e minuut glans gaf. De van Club Brugge overgekomen aanvaller tikte een voorzet van invaller Ismael Saibari binnen en bezorgde zijn nieuwe club zo de eerste prijs van het seizoen.

De overwinning is een flinke opsteker voor PSV richting het eerste duel met Sturm Graz dinsdag in de derde voorronde van de Champions League. Bovendien betekent het dat trainer Peter Bosz eindelijk weer een prijs gewonnen heeft. De laatste en enige prijs in zijn trainerscarrière was het kampioenschap van de Eerste Divisie met Heracles Almelo in 2005.

Noa Lang heeft PSV op voorsprong gezet en wil dat weten ook. Foto: Getty Images

Veel meer balbezit voor PSV

Met Bosz en Arne Slot als trainers die bekendstaan om hun liefde voor aanvallend voetbal had de neutrale toeschouwer in De Kuip vrijdagavond goede hoop op een spectaculaire strijd om de Johan Cruijff Schaal. Het werd ook een vermakelijke eerste helft, al bleven doelpunten uit.

PSV had voor rust het betere van het spel én veel meer balbezit (62 om 38 procent). Toch waren de beste kansen voor Feyenoord. In de negende minuut vond Alireza Jahanbakhsh met een lage voorzet Paixão, waarna de Braziliaan recht op PSV-doelman Walter Benítez schoot. Halverwege de eerste helft kon Calvin Stengs vlak voor de doellijn bijna profiteren van geklungel van Ibrahim Sangaré.

De voor Feyenoord debuterende Stengs was als centrale middenvelder betrokken bij vrijwel elke aanval van de thuisploeg, vaak bij een uitbraak. Aan de andere kant had PSV moeite het overwicht om te zetten in kansen. Op slag van rust was er een aardige schietkans voor Lang (over).

In een leuke wedstrijd kregen beide ploegen kansen in De Kuip. Foto: Pro Shots

Twee goals afgekeurd

In het eerste deel van de tweede helft werd wél gescoord, ware het niet dat de twee treffers afgekeurd werden wegens buitenspel. Feyenoord-aanvaller Paixão schoot in de 55e minuut fraai raak uit buitenspelpositie. Twee minuten later tikte Babadi in buitenspelpositie binnen.

Zo bleef het ook na rust een enerverend duel in De Kuip. PSV kreeg schietkansen via Johan Bakayoko en Patrick van Aanholt, maar doelman Bijlow had beide keren een antwoord. Zeventien minuten voor tijd redde Bijlow Feyenoord nog maar eens, ditmaal op een afstandsschot van Jordan Teze.

Feyenoord moest oppassen en in de 79e minuut ging het dan toch mis voor de ploeg van Slot. Invaller Saibari gaf goed voor en vond Lang, die binnenwerkte: 1-0.