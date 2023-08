PSV laat interesse in Davinson Sánchez varen, Debast en Vranckx wél in beeld

Davinson Sánchez komt niet naar PSV, bevestigt technisch directeur Earnest Stewart vrijdag. De verdediger van Tottenham Hotspur blijkt te duur. PSV is nog wel bezig met de komst van de Belgen Zeno Debast en Aster Vranckx.

Trainer Peter Bosz werkte bij Ajax samen met Sánchez, die op de transferlijst staat bij Tottenham. PSV ging in gesprek met de 27-jarige Colombiaan, maar tijdens de onderhandelingen bleek zijn komst onhaalbaar.

"Op dit moment speelt dat niet. We zijn in gesprek geweest, maar daar kunnen we niet aan voldoen", zei Stewart tegen ESPN voorafgaand aan de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord.

PSV ziet in de negentienjarige verdediger Debast van Anderlecht een alternatief. "Daar zijn we in gesprek mee, ja", bevestigde Stewart. "Uiteindelijk moet er iets uit gaan komen, maar zo ver is het nog niet."

VfL Wolfsburg verhuurde PSV-doelwit Aster Vranckx afgelopen seizoen aan AC Milan. Foto: Getty Images

PSV in gesprek met Vranckx

PSV hoopt zich ook nog te versterken met de twintigjarige Vranckx, middenvelder van VfL Wolfsburg. "Het is iemand waar wij oren naar zouden hebben. Maar we zijn nog niet dichtbij", zei Stewart. De komst van de Belg hangt af van de toekomst van de gewilde Ibrahim Sangaré.

Stewart erkende dat er belangstelling is voor Sangaré en ontkende niet dat Nottingham Forest interesse zou hebben. "Maar concreet is het nog niet. Want concreet zou zijn dat een club een bedrag op tafel legt en dat is er nog niet."

Stewart bevestigde dat Sangaré tot 1 augustus met een clausule kan worden weggeplukt uit Eindhoven. De transferclausule zou rond de 37,5 miljoen euro liggen.

PSV is daarnaast niet bezig met Charles De Ketelaere (AC Milan) en Arsen Zakharyan (Dynamo Moskou), zei Stewart. Ook heeft zich nog geen club bij PSV gemeld voor Johan Bakayoko, die op de radar zou staan bij Napoli en Paris Saint-Germain.