UEFA straft FC Twente voor rellen: geen fanatieke fans bij thuisduel met Riga

De UEFA heeft FC Twente vrijdag gestraft voor de rellen die onlangs uitbraken na de thuiswedstrijd tegen Hammarby IF. De vakken met fanatieke fans moeten tijdens de eerstvolgende Europese wedstrijd leeg blijven.

FC Twente won thuis met 1-0 van Hammarby. Afgelopen donderdag stonden die cijfers bij de return in Zweden na negentig minuten op het scorebord in het voordeel van de thuisploeg. Dankzij een goal van Sem Steijn in de verlenging bereikten de Enschedeërs de derde voorronde.

De wedstrijd tussen FC Twente en Riga FC begint donderdag om 20.00 uur. Een week later (aftrap: 19.00 uur) is de return in Letland. Tussendoor (zondag om 16.45 uur) speelt Twente in de eerste Eredivisie-speelronde uit tegen Almere City.