City-aankoop Gvardiol verdrijft Van Dijk uit top drie duurste verdedigers ooit

Josko Gvardiol heeft zijn transfer van RB Leipzig naar Manchester City zaterdag afgerond. De Engelse grootmacht betaalt 90 miljoen euro voor de 21-jarige Kroaat, die daarmee een van de duurste verdedigers ooit is geworden.

Het is onduidelijk of Gvardiol de duurste verdediger aller tijden is. Harry Maguire maakte in de zomer van 2019 voor 87 miljoen euro de overstap van Leicester City naar Manchester United, maar dit bedrag kon via bonussen oplopen naar 93 miljoen euro.

Maguire nam in 2019 de eretitel over van Virgil van Dijk. De Oranje-international verruilde Southampton in januari 2018 voor ruim 84 miljoen euro voor Liverpool.

Van Dijk valt door de transfer van Gvardiol buiten de top drie duurste verdedigers ooit. Volgens Transfermarkt betaalde Juventus voor Matthijs de Ligt in 2019 namelijk ruim 85 miljoen euro aan Ajax. Vorig jaar zomer verkaste De Ligt voor 67 miljoen euro naar Bayern München.

Duurste verdedigers ooit: Harry Maguire (in 2019 van Leicester City naar Manchester United) - maximaal 93 miljoen* Josko Gvardiol (in 2023 van RB Leipzig naar Manchester City) - 90 miljoen Matthijs de Ligt (in 2019 van Ajax naar Juventus) - 85,5 miljoen Virgil van Dijk (in 2018 van Southampton naar Liverpool) - 84,65 miljoen Wesley Fofana (in 2022 van Leicester City naar Chelsea) - 80,4 miljoen *bedragen op basis van Transfermarkt.com, bedragen in euro's

City heeft peperdure selectie

Gvardiol is na buitenspeler Jack Grealish de duurste aankoop van City ooit. De landskampioen betaalde medio 2021 ongeveer 117,5 miljoen euro aan Aston Villa in ruil voor de Engelse international.

Kevin De Bruyne completeert de top drie duurste City-spelers. De Belgische middenvelder verliet in 2015 voor 76 miljoen euro VfL Wolfsburg voor een dienstverband bij 'The Citizens'.

ManchesterCity had voor de komst van Gvardiol al een verdediging onder contract staan waar de club fors voor had betaald. Voor Rúben Dias (71 miljoen euro), Aymeric Laporte (65 miljoen euro), João Cancelo (65 miljoen euro), John Stones (56 miljoen euro), Kyle Walker (53 miljoen euro), Nathan Aké (45 miljoen euro) en Manuel Akanji (18 miljoen euro) tastte City al diep in de buidel.

Gvardiol heeft voor vijf jaar getekend bij City. Hij gaat bij 'The Citizens' met rugnummer 24 spelen. De Kroaat is de tweede grote aankoop van City deze zomer. Eerder versterkte de topclub zich met Mateo Kovacic van Chelsea.

Duurste City-spelers ooit: Jack Grealish (in 2021 van Aston Villa) - 117,5 miljoen* Josko Gvardiol (in 2023 van RB Leipzig) - 90 miljoen Kevin De Bruyne (in 2015 van VfL Wolfsburg) - 76 miljoen Rúben Dias (in 2020 van Benfica) - 71,60 miljoen Rodri (in 2019 van Atlético Madrid) - 70 miljoen *bedragen op basis van Transfermarkt.com, bedragen in euro's