Verdediger Van de Ven maakt voor zeker 40 miljoen droomtransfer naar Spurs

Tottenham Hotspur heeft dinsdag de komst van Micky van de Ven afgerond. De 22-jarige verdediger maakt voor minimaal 40 miljoen euro de overstap van VfL Wolfsburg naar Noord-Londen.

De elfvoudig jeugdinternational maakte de afgelopen twee seizoenen indruk in de Bundesliga bij Wolfsburg. 'Die Wölfe' namen Van de Ven in 2021 voor een bedrag van 3,5 miljoen euro over van FC Volendam, dat destijds nog uitkwam in de Keuken Kampioen Divisie.