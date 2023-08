Tottenham Hotspur tast diep in de buidel en heeft Van de Ven binnen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Tottenham Hotspur heeft dinsdag de komst van Micky van de Ven afgerond. De 22-jarige verdediger maakt voor naar verluidt 50 miljoen euro de overstap van VfL Wolfsburg naar Noord-Londen.

Van de Ven heeft een contract tot medio 2029 getekend bij 'The Spurs'. Volgens het doorgaans goed ingevoerde The Athletic en transferjournalist Fabrizio Romano is de transfersom van 50 miljoen euro inclusief bonussen.