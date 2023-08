Alle trainersstoeltjes in betaald voetbal weer bezet: Boessen naar Jong PSV

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Kort voor de start van het nieuwe seizoen hebben alle clubs in Nederland weer een trainer voor de groep staan. Als laatste club presenteerde PSV vrijdag Wil Boessen als trainer van het beloften elftal.

Met de aanstelling van Boessen beschikken alle achttien Eredivisie-teams en twintig Keuken Kampioen Divisie-teams weer over een trainer. Boessen is in Eindhoven de opvolger van Adil Ramzi, die PSV deze zomer verruilde voor het Marokkaanse Wydad AC Casablanca.