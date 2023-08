Samsunspor-voorzitter over afgeketste Ihattaren-deal: 'Draait allemaal om geld'

Samsunspor-voorzitter Yuksel Yildirim heeft een boekje opengedaan rondom de afgeketste transfer van Mohamed Ihattaren. Yildirim voelde zich in het nauw gedreven door de aanvullende eisen waar het gevallen toptalent en zijn manager op het laatste moment mee kwamen.

De transfer van Ihattaren naar Samsunspor ketste donderdag af, nadat de aanvallende middenvelder op het laatste moment met voorwaarden kwam waar de Turkse club niet mee akkoord kon gaan. Dinsdag werd Ihattaren nog groots ontvangen door uitzinnige supporters.

Yildirim geeft in gesprek met de regionale krant Halk Gazetesi tekst en uitleg. "We waren het eens met de speler", begint hij. "We zouden twee maanden lang een laag loon betalen. Hij zou tot het einde van de eerste seizoenshelft per wedstrijd betaald worden."

Samsunspor wilde deze constructie omdat de 21-jarige Ihattaren niet fit is. Hij speelde meer dan een jaar geleden zijn laatste wedstrijd. "Hij accepteerde de voorwaarden, maar toen kwam de schoonvader (Ihattarens manager, red.) in beeld. Ik denk dat hij ons in het nauw wilde drijven."

'Ihattaren is een probleemspeler'

De Turkse club zou in dat gesprek zijn medegedeeld dat Ihattaren het voorgestelde vierjarige contract niet ging ondertekenen. "Ze wilden een maandelijks loon en eisten veel geld bij een eventuele doorverkoop."

Die houding was tegen het zere been van Yildirim. "We accepteerden het niet en ik zei: 'Je bent een probleemspeler, waarom zouden we je geld geven als je niet speelt?'", vervolgt de voorzitter.

Vervolgens werd de spelverdeler voor een keuze gezet. "Ik zei dat hij akkoord moest gaan met de voorwaarden die we waren overeengekomen en dat hij weg zou moeten als hij die niet accepteerde. Zijn manager accepteerde dit niet, wilde meer geld en vertrok. Het is allemaal een kwestie van geld."

Moeizame jaren achter de rug

Yildirim omschrijft Ihattaren als probleemspeler, doelend op de moeizame jaren die de twintiger erop heeft zitten. Ihattaren brak op zestienjarige leeftijd door bij PSV en leek op weg naar een glansrijke carrière, maar raakte in opspraak. Hij werd onder meer twee keer gearresteerd.

Een conflict met toenmalig PSV-trainer Roger Schmidt dreef Ihattaren naar de Eindhovense uitgang. Hij vertrok naar Juventus, maar hij kon niet aarden in Italië. Een verhuurperiode aan Ajax moest soelaas bieden, maar ook daar deden zich meerdere incidenten voor.

In het voorjaar van 2022 beleefde Ihattaren een korte opleving in zijn carrière, met onder meer zijn debuut in Ajax 1 in de bekerfinale tegen uitgerekend PSV. Vervolgens ging het weer mis, waarna Ajax Ihattaren terugstuurde naar Juventus.

Vorige week ontbond de Italiaanse topclub het contract van de linkspoot. Het is niet duidelijk waar de toekomst van Ihattaren ligt.