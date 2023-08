Wordt De Jong 'Mr Johan Cruijff Schaal'? Dit wil je weten over de seizoensopener

PSV en Feyenoord openen het Nederlandse voetbalseizoen vrijdagavond met de traditionele strijd om de Johan Cruijff Schaal. NU.nl verzamelde vijf bijzondere statistieken in de aanloop naar de seizoensopener in De Kuip.

1. Wordt De Jong 'Mr Johan Cruijff Schaal'?

Luuk de Jong was er tijdens de vooruitblikkende persconferentie afgelopen woensdag al mee bezig: hij wil winnen om 'Mr Johan Cruijff Schaal' te worden. De spits kan voor de zevende keer in actie komen in de strijd om de supercup en daarmee alleen recordhouder worden.

Op dit moment deelt de 32-jarige De Jong met zes optredens het record in de Johan Cruijff Schaal/supercup nog met Ronald Waterreus, Ulrich van Gobbel en Daley Blind. De Jong won de Johan Cruijff Schaal tot dusver vijf keer, één keer meer dan Feyenoord als club.

Luuk de Jong met een van zijn vijf Johan Cruijff Schalen. Foto: Pro Shots

2. Verpest Bijlow opnieuw het feestje van De Jong?

Alleen aan de editie van 2018 bewaart De Jong slechte herinneringen. Destijds was uitgerekend Feyenoord de tegenstander in het Philips Stadion. Justin Bijlow, de enige speler in de huidige Feyenoord-selectie met speelminuten in de Johan Cruijff Schaal, was in Eindhoven de held in de penaltyserie.

Naast De Jong en Bijlow maakte van de huidige selecties alleen Mauro Júnior ook speelminuten in de Johan Cruijff Schaal van 2018. Jordan Teze (PSV) en Lutsharel Geertruida (Feyenoord) bleven in dat duel de hele wedstrijd op de bank.

Justin Bijlow stopte in 2018 een strafschop van Jorrit Hendrix. Foto: ANP

3. Wie beleeft net zo'n droomdebuut als dat van Til?

Vorig seizoen zorgden Ajax en PSV voor de meest doelpuntrijke editie van de Johan Cruijff Schaal: 3-5. Dat was grotendeels te danken aan Guus Til, die een hattrick maakte bij zijn officiële debuut voor PSV. De middenvelder werd daarmee de eerste speler met een hattrick in de Johan Cruijff Schaal.

Noa Lang, Ricardo Pepi en Isaac Babadi hopen op net zo'n droomdebuut als dat van Til. Zij kunnen hun officiële debuut voor PSV maken. Bij Feyenoord azen Calvin Stengs, Ramiz Zerrouki, Thomas Beelen, Thomas van den Belt, Yankuba Minteh en Leo Sauer op hun debuut.

Guus Til was vorig jaar met een hattrick de grote man in de Johan Cruijff Schaal. Foto: ANP

4. Wint Feyenoord nu wél van PSV?

Feyenoord was vorig seizoen oppermachtig in de Eredivisie, maar tegen PSV wilde het maar niet lukken. De uitwedstrijd werd met 4-3 verloren en het thuisduel eindigde na een knotsgekke slotfase in 2-2. PSV was de enige tegenstander waar Feyenoord vorig Eredivisie-seizoen niet van won.

Aan de andere kant wacht PSV al jaren op een succes op bezoek bij Feyenoord. De laatste zege tegen de Rotterdammers in De Kuip is al meer dan vijf jaar geleden: op 25 februari 2018 won PSV dankzij goals van Santiago Arias, Steven Bergwijn en Gastón Pereiro met 1-3.

PSV gaf vorig Eredivisie-seizoen een voorsprong in De Kuip weg in een knotsgekke slotfase. Foto: Pro Shots

5. Wint Bosz dan eindelijk een hoofdprijs?

Feyenoord tegen PSV is ook een strijd tussen Arne Slot en Peter Bosz. Hoewel Bosz altijd wordt verweten dat hij geen prijzen wint, ontloopt hij Slot nauwelijks. Hij won het amateurkampioenschap met AGOVV (2001/2002) en de titel in de Eerste Divisie met Heracles Almelo (2004/2005).

Alleen op het hoogste niveau wilde het nog niet lukken voor Bosz en dus zal hij met enige jaloezie naar Slot kijken. De Feyenoord-coach gaat na de landstitel van vorig seizoen tegen PSV voor zijn tweede prijs. Het zou voor Feyenoord de vijfde zege worden. PSV is met dertien zeges recordhouder in de supercup.