Zege FC Twente kan met terugwerkende kracht cruciaal zijn voor coëfficiëntenlijst

De zwaarbevochten overwinning van FC Twente op Hammarby zorgt nog niet bepaald voor een aardverschuiving op de UEFA-coëfficiëntenlijst. Toch kan de zege van de Enschedeërs later in het seizoen van cruciaal belang zijn. Hoe zit dat?

De voorrondes van de Europese toernooien zijn met het oog op de coëfficiëntenlijst niet bepaald een vetpot. De punten worden ten opzichte van het hoofdtoernooi gehalveerd, waardoor FC Twente na de winst in het eerste duel en het gelijkspel in Zweden pas 0,3 punten bij elkaar sprokkelde.

Toch kan het doelpunt van Sem Steijn in de verlenging tegen Hammarby later van cruciaal belang zijn. Dat heeft AZ vorig jaar bewezen door het na drie voorrondes tot de halve finales van de Conference League te schoppen.

Door het Europese sprookje schreef AZ vorig seizoen maar liefst 24,000 punten bij. De Alkmaarders hadden daarmee het grootste aandeel in het succes, dat resulteerde in twee directe Champions League-tickets voor volgend seizoen.

FC Twente, dat vorig seizoen in de voorrondes werd uitgeschakeld, was slechts goed voor 2,5 punt. Ondanks die vroege uitschakeling werden de punten van Nederland de rest van het seizoen wel door vijf gedeeld (het aantal deelnemers waar Nederland het Europese seizoen mee begon).

Met FC Twente nog in de Conference League heeft Nederland dit jaar voorlopig vijf clubs die punten kunnen sprokkelen. De kampioen van 2010 wacht sowieso nog een tweeluik met Riga FC en daarna is er wellicht nog meer mogelijk.

Nederland bereikte vorig seizoen al een voorlopig hoogtepunt door de zesde plek op de coëfficiëntenlijst te behalen, maar zelfs de vijfde plek is dit seizoen mogelijk. Als dat lukt, zou Nederland in het seizoen 2025/2026 minimaal drie clubs naar de Champions League kunnen afvaardigen.

Ondertussen is het ook nog voorzichtig in de achteruitkijkspiegel kijken. Het vasthouden van de zesde plek dit seizoen zou betekenen dat Nederland in het seizoen 2025/2026 opnieuw twee directe startbewijzen voor de Champions League heeft. In de strijd om die plek liet Portugal donderdag al punten liggen: Vitória Guimarães ging in de Conference League verrassend onderuit.