Steijn schiet FC Twente naar volgende ronde: 'Had er nog wel één mogen maken'

Sem Steijn was donderdagavond de gevierde man bij FC Twente. De aanvallende middenvelder maakte de cruciale goal in het tweeluik tegen Hammarby IF, maar keek alsnog kritisch naar zijn eigen prestatie.

"Een geweldige teamprestatie", zei een uitgelaten Steijn tegen Veronica na afloop van de wedstrijd. "En heel mooi dat ik hem dan mag maken."

FC Twente had veel moeite met de Zweedse ploeg. Er moest in de return in Stockholm een verlenging aan te pas komen, waarin Steijn met een fraaie dropkick de 1-1 maakte. Dat was voldoende na de 1-0-thuiszege van een week eerder.

"Het was een heel zware wedstrijd, maar in de verlenging wisten we het dan toch nog te beslissen", vertelde Steijn. "We zijn erin blijven geloven. Ik ben superblij met mijn doelpunt, al had ik er misschien nog wel één mogen maken. Maar dat doet er nu niet meer toe."

Vorige week in Enschede waren er rellen rond de wedstrijd en ook in Zweden was het onrustig. Steijn merkte weinig van een vijandige sfeer. "Eigenlijk motiveert me dat alleen maar. Misschien geniet ik er zelfs wel van. Het heeft ons niet in de weg gezeten."