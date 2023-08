FC Twente worstelt zich via verlenging naar derde voorronde Conference League

FC Twente heeft zich donderdag geplaatst voor de derde voorronde van de Conference League. De ploeg van trainer Joseph Oosting had een verlenging nodig in het tweeluik met Hammarby IF. Nu wacht een tegenstander uit Letland.

Nadat het heenduel in Enschede vorige week in een 1-0-zege voor FC Twente was geëindigd, stond er donderdag in Stockholm na negentig minuten ook 1-0 op het scorebord. Daarom moest er een verlenging aan te pas komen.

Net toen het duel op een strafschoppenreeks leek af te koersen, schoot Sem Steijn de verlossende 1-1 tegen de touwen. Daarna was het nog even billenknijpen voor de tukkers, maar werd er niet meer gescoord.