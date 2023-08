AZ gaat naar Andorra voor derde voorronde Conference League

AZ weet welke tegenstander het treft in de derde voorronde van de Conference League. De Alkmaarse ploeg van trainer Pascal Jansen neemt het op tegen FC Santa Coloma uit Andorra.

FC Santa Coloma rekende in de tweede voorronde af met de Montenegrijnse club FK Sutjeska. De ploegen waren aan elkaar gewaagd. FK Sutjeska had de heenwedstrijd met 2-0 gewonnen. Omdat de return donderdag in Andorra ook in 2-0 eindigde, moest een verlenging de beslissing brengen.