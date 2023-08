Feyenoord houdt populaire spits Giménez binnenboord met contractverlenging

Feyenoord heeft donderdag het contract van Santiago Giménez verlengd. De nieuwe verbintenis van de Mexicaanse spits, die in de belangstelling van meerdere clubs stond, loopt tot de zomer van 2027.

De 22-jarige Giménez heeft pas één seizoen in De Kuip achter de rug, maar wist daarin al de harten van de fans te veroveren. De aanvaller scoorde 23 keer in 43 wedstrijden. Hij vertolkte daarmee een belangrijke rol bij het behalen van de landstitel en het bereiken van de kwartfinales van de Europa League.

Daardoor stond Giménez in de belangstelling van meerdere clubs. Met name de interesse van Benfica was concreet. Feyenoord heeft nu met een contractverlenging aan alle twijfels een einde gemaakt: Giménez blijft in Rotterdam.