Transfer Ihattaren naar Samsunspor afgeblazen vanwege 'onaanvaardbare eisen'

De transfer van Mohamed Ihattaren naar Samsunspor gaat toch niet door. De Turkse club wil de oud-speler van Ajax en PSV niet aan de selectie toevoegen, omdat die op het laatste moment met "onaanvaardbare eisen" kwam voor zijn contract.

Woensdag meldde Samsunspor nog dat de 21-jarige Ihattaren voor vier jaar zou tekenen. Hij kwam woensdagavond aan bij de club uit het noorden van Turkije en werd op het vliegveld groots ontvangen door de supporters.

Hij zou donderdag medisch gekeurd worden en daarna zijn handtekening zetten, maar dat gaat dus niet door.

"Samsunspor ziet af van de transfer van Ihattaren, omdat de speler de eerder overeengekomen voorwaarden wilde wijzigen en onaanvaardbare verzoeken deed", meldt de club, die afgelopen seizoen promoveerde naar het hoogste niveau in Turkije.

De vraag is wat Ihattaren nu gaat doen en of hij nog een club vindt. Vorige week ontbond Juventus het contract van de voormalige Nederlands jeugdinternational, dat tot medio 2025 liep. Hij kan daardoor transfervrij overstappen naar een nieuwe club, maar door een gebrek aan speeltijd in de afgelopen jaren zal hij tijd nodig hebben om fit te worden.

0:29 Afspelen knop Ihattaren door fans onthaald op vliegveld

Ihattaren kwam sinds april 2021 bijna niet in actie

Ihattaren stond jarenlang te boek als een van de grootste talenten van Nederland. Op zestienjarige leeftijd debuteerde hij voor PSV in de Eredivisie en als achttienjarige behoorde hij tot de voorselectie van het Nederlands elftal.

Na de entree van trainer Roger Schmidt in de zomer van 2020 ging het minder met de carrière van Ihattaren. Hij kwam regelmatig in conflict met de Duitser en de leiding van PSV. Ook raakte hij buiten het veld in opspraak. Ihattaren werd twee keer gearresteerd voor een conflict in de relationele sfeer. In september 2022 ging zijn auto in vlammen op.

Ihattaren stond op het moment van de autobrand onder contract bij Juventus, maar hij speelde nooit voor de Italiaanse club. Als huurling bij Sampdoria kwam hij evenmin in actie, waarna hij bij Ajax de weg omhoog vond. Ihattaren werd fitter en speelde een paar minuten voor Ajax in de verloren KNVB-bekerfinale van 2022 tegen PSV. Maar daarna raakte hij weer in de problemen.