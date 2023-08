Ajax neemt reservedoelman Ramaj over van Eintracht Frankfurt

Ajax heeft donderdag de komst van doelman Diant Ramaj afgerond. De 21-jarige Duitse doelman komt over van Eintracht Frankfurt en ondertekent bij de Amsterdammers een contract voor vijf seizoenen.

Ramaj stond sinds 2021 onder contract bij Eintracht Frankfurt, waar hij reservekeeper was achter Kevin Trapp. Naar verluidt betaalt Ajax ongeveer 8 miljoen euro voor de doelman, die de afgelopen twee seizoenen slechts twee Bundesliga-wedstrijden speelde.

Bij Ajax moet Ramaj de concurrentie aangaan met de Argentijn Gerónimo Rulli, die in januari werd overgenomen van de Spaanse club Villarreal en bij Ajax nog een contract tot de zomer van 2026 heeft.

De ervaren doelman Remko Pasveer liep twee weken geleden een blessure aan zijn linkerhand op en staat naar verwachting drie tot vier maanden aan de kant. "Door de blessure van Pasveer was het echt noodzakelijk om een keeper te halen", zei algemeen directeur Sven Mislintat donderdag bij de bekendmaking van de komst van Ramaj.

"En gezien de leeftijd van Pasveer, die 39 jaar is, en de leeftijd van Rulli, die 31 jaar is, is het ok goed om nog een jonge keeper aan de selectie toe te voegen."

Gorter wordt waarschijnlijk verhuurd

Ajax heeft ook nog de beschikking over doelman Jay Gorter, die vorig seizoen na de winterstop werd verhuurd aan Aberdeen. De Amsterdamse club verlengde zijn contract in januari tot 2026 en wil hem nu waarschijnlijk opnieuw verhuren.

De transfer van Ramaj is geen verrassing. Al dagen ging het gerucht dat de Duits jeugdinternational bij Ajax ging tekenen en nu is de transfer dus afgerond. Ramaj is de derde zomerse versterking van Ajax, na Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic. Over de hoogte van de transfersom doet de Eredivisionist geen mededelingen.

De verwachting is dat Ajax snel nog een transfer wereldkundig maakt. De club heeft al een persoonlijk akkoord met Manchester City-talent Carlos Borges. De negentienjarige Portugees speelde nog geen minuut in de hoofdmacht van Manchester City, maar maakte afgelopen seizoen wel indruk in het onder 21-elftal van de Engelse topclub. Hij scoorde 22 keer.

Ondertussen probeert Ajax ook nog Josip Sutalo vast te leggen. De Kroatisch international, die onder contract staat bij Dinamo Zagreb, moet de opvolger worden van de naar Arsenal vertrokken Jurriën Timber.

Over negen dagen staat de eerste Eredivisie-wedstrijd van Ajax op het programma. De ploeg van trainer Maurice Steijn speelt op zaterdag 12 augustus thuis tegen Heracles Almelo.