PSG boekt bij succesvolle terugkeer Neymar eindelijk weer zege in voorbereiding

Na twee nederlagen op rij heeft Paris Saint-Germain donderdag weer een overwinning geboekt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Neymar gidste de Parijzenaars bij zijn rentree met twee doelpunten en een assist langs het Japanse Jeonbuk.

Neymar verscheen voor het eerst sinds 19 februari binnen de lijnen. De Braziliaan raakte destijds geblesseerd en moest maanden toekijken. Van een gebrek aan ritme was tegen Jeonbuk geen sprake bij de vleugelspeler.

Kort voor rust liet Neymar zich al zien met een fraai openingsdoelpunt. Na een paar trucjes schoot hij raak in de korte hoek. In de tweede helft maakte Neymar na een dieptepass de 2-0 en gaf hij met een hakje de assist bij de 3-0 van Marco Asensio.

Met de hoofdrol van Neymar is er weer wat positiviteit bij PSG, waar het deze transferperiode vooral over Kylian Mbappé gaat. De Fransman is niet van plan om zijn contract te verlengen. PSG wil hem daarom verkopen en nam hem niet mee op trainingskamp naar Japan.