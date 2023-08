Mislukte panenka van Memphis in oefenduel Atlético, Nkunku valt uit bij Chelsea

Memphis Depay heeft donderdag een negatieve hoofdrol gespeeld bij een oefenwedstrijd van Atlético Madrid tegen Real Sociedad. De aanvaller probeerde tevergeefs te scoren met een panenka.

Memphis mocht in de slotfase aanleggen voor een penalty en probeerde het met een boogballetje. Real Sociedad-doelman Unai Marrero trapte daar niet in: hij bleef gewoon staan en kon de bal gemakkelijk vangen.

De afgelopen jaren had Memphis geregeld wél succes met een panenka. Hij scoorde in 2018 in het Nations League-duel met Frankrijk op die wijze. Ook droeg hij in 2020 met een panenka bij aan de stunt van Lyon, dat destijds Juventus uitschakelde in de Champions League.

Het bleef mede door de penaltymisser 0-0 bij het oefenduel in Mexico, waar Memphis zich voorbereidt op zijn eerste volledige seizoen bij Atlético. De Oranje-international kwam in januari van dit jaar over van FC Barcelona.

El Atleti - Real Sociedad en Monterrey de por sí estaba siendo surrealista y Memphis lo acaba de coronar con este penalty a lo Panenka verdaderamente patético.pic.twitter.com/5xdJjeZRzn — Mr. Bojangles (@alfunks) August 3, 2023

Nkunku valt uit bij Chelsea

Chelsea speelde in Chicago tegen Borussia Dortmund een oefenwedstrijd om snel te vergeten. Er werd met 1-1 gelijkgespeeld, maar na afloop ging het vooral over het uitvallen van zomeraanwinst Christopher Nkunku.

Nkunku ging al vroeg in de wedstrijd op het gras zitten in Chicago, waar het veld er niet al te best bij lag. Dat kwam vermoedelijk doordat er enkele dagen geleden nog een concert van Ed Sheeran had plaatsgevonden.

"Hij viel op een moment dat ons misschien een penalty had moeten opleveren en voelde iets in zijn knie", zei manager Mauricio Pochettino. "We hopen dat het niets ernstigs is en dat hij snel kan terugkeren in het team."