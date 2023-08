Fortuna Sittard haalt oud-Ajacied Sierhuis terug naar Nederlandse velden

Kaj Sierhuis keert bij Fortuna Sittard terug in de Eredivisie. De oud-Ajacied komt over van Stade de Reims en tekent in Zuid-Limburg een contract tot de zomer van 2026.

De 25-jarige aanvaller, die in Athene geboren is, mocht van Reims vertrekken en keert na een jaar terug op de Nederlandse velden. "Ik heb de laatste seizoenen te maken gehad met enkele tegenslagen, daarom is het voor mij belangrijk om weer veel minuten te maken", zegt Sierhuis op de site van Fortuna Sittard.

"Daarnaast is het fijn om met de trainers bekende gezichten tegen te komen in Sittard. Ik ben klaar voor deze nieuwe uitdaging." Sierhuis heeft in zijn voetbalcarrière eerder succesvol samengewerkt met trainer Danny Buijs en assistent-trainer Adrie Poldervaart, die dit seizoen overkwam van De Graafschap.

Sierhuis doorliep de jeugdopleiding van Ajax, waarna hij in 2019 voor een korte periode werd verhuurd aan FC Groningen. Een jaar later verkochten de Amsterdammers de spits aan Reims.