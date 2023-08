Ajax plukt nieuwe algemeen directeur weg bij AZ, maar kan dat zomaar?

Ajax gaat Alex Kroes aanstellen als nieuwe algemeen directeur, maar de bestuurder heeft nog een contract bij AZ. Hoe gaan de clubs dit oplossen?

AZ zegt woensdag "in alle redelijkheid" te willen meedenken over het vertrek van Kroes, die in Alkmaar een functie als Directeur International Football Strategy bekleedt. De 48-jarige Utrechter is sinds december 2022 in dienst bij AZ.

In het contract van Kroes bij AZ is een concurrentiebeding opgenomen. Dat betekent dat hij niet zomaar naar een concurrent kan overstappen. Dat kan een probleem vormen, maar AZ zegt dus niet te willen dwarsliggen.

"AZ wil in alle redelijkheid en gezamenlijkheid kijken naar een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is en nadrukkelijk ook het belang van AZ dient", laat de Alkmaarse club weten. "De komende periode zullen hierover gesprekken worden gevoerd. Zolang deze gaande zijn, zal AZ zich onthouden van inhoudelijk commentaar."

Wel zegt AZ "met verrassing" kennis te hebben genomen van het voornemen van Ajax en de formele opzegging door Kroes van zijn arbeidsovereenkomst met AZ. "De arbeidsovereenkomst is formeel per 1 september beëindigd. Het is alleen zo dat Kroes momenteel geen werkzaamheden meer voor AZ uitvoert."