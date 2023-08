Ajax heeft nieuwe algemeen directeur: Alex Kroes volgt Edwin van der Sar op

Ajax gaat Alex Kroes aanstellen als algemeen directeur, meldt de Amsterdamse club woensdag. Hij wordt daarmee de opvolger van de vertrokken Edwin van der Sar.

De benoeming van 48-jarige Kroes is nog niet officieel bekrachtigd. De raad van commissarissen van Ajax zoekt een datum voor deze formaliteit. Als dit afgerond is, tekent Kroes een contract voor drie jaar.

Kroes komt over van AZ. In Alkmaar was hij sinds 1 december 2022 actief als Directeur International Football Strategy. Daarvoor werkte de Utrechter bij Go Ahead Eagles. Kroes speelde in verschillende jeugdelftallen van Ajax, maar brak nooit door als profvoetballer.

"Ik ben zeer verheugd en bovendien trots dat de club mij voor deze functie heeft benaderd", zegt Kroes over zijn nieuwe aanstelling. "Voor mij is het hier allemaal in de jeugd begonnen en ik ben als speler van de zaterdagafdeling nu nog altijd aan Ajax verbonden."

"Wat dat betreft breekt er straks een nieuwe fase aan in Amsterdam. Daar heb ik enorm veel zin in. Ik heb nog een verantwoordelijkheid bij AZ en die zal ik de komende tijd ook nemen. Ik ben AZ dankbaar voor de kansen en mooie tijd die ik heb gehad."

Opvolger van plotseling vertrokken Van der Sar

Kroes is de opvolger van Van der Sar, die sinds 2013 bij Ajax aan het roer stond. De oud-doelman nam eind mei plotseling afscheid bij de Amsterdamse club. Zes weken later werd hij getroffen door een hersenbloeding, waarvan hij momenteel herstelt.

Ajax is in z'n nopjes met de aanstaande benoeming van Kroes. "We zijn blij dat we een kandidaat gevonden hebben die deze belangrijke functie graag wil bekleden en bovendien aan het profiel voldoet om deze rol in te kunnen vullen", zegt president-commissaris Pier Eringa.

"We zitten nog in een proces om te kijken wanneer hij zou kunnen beginnen, maar de eerste belangrijke stappen zijn gezet. Wij komen uiteraard met een update zodra er meer over te melden valt."