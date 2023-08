PSV gaat ondanks CL-voorronde vol voor Johan Cruijff Schaal: 'Speelt geen rol'

PSV is niet van plan om het vrijdag tegen Feyenoord rustig aan te doen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Vier dagen later staat de ploeg van trainer Peter Bosz in de Champions League-voorronde. "Dat speelt geen rol."

Vrijdagavond staan landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar PSV tegenover elkaar in de traditionele seizoensopener. Vier dagen later ontvangen de Eindhovenaren SK Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League. "Dat speelt geen rol. We gaan er 100 procent voor vrijdag", zei Bosz op de persconferentie in Zeist.

Bosz tekende in juni een contract voor drie jaar in het Philips Stadion en kijkt met een goed gevoel terug op de voorbereidingen, waarin drie van de vier oefenduels werden gewonnen. "Ongeacht hoe de wedstrijd vrijdag gaat lopen, weet ik dat we een goed elftal hebben. Dat is misschien gek omdat we nog maar zo kort bezig zijn, maar ik voel het gewoon."

"Ik heb veel voorbereidingen gedraaid waarbij het niet liep en het seizoen vervolgens moeizaam was. Dat gevoel heb ik nu niet. We zijn nog niet compleet, maar toch heb ik nu al het gevoel dat dit een goed seizoen gaat worden", zei Bosz.

Aanvoerder Luuk de Jong is te spreken over zijn nieuwe trainer: "Ik hou van deze speelstijl. Als je het goed uitvoert, kun je heel veel plezier hebben en dominant spelen." De Jong won de Johan Cruijff Schaal vorig jaar alweer voor de vijfde keer in zijn carrière. "We zijn net zo fit en gretig als vorig jaar. Het is altijd lastig in De Kuip, maar er zullen mogelijkheden zijn."

Feyenoord-trainer Arne Slot en PSV-trainer Peter Bosz tijdens de persconferentie in Zeist. Foto: ANP

Trauner hervat training bij Feyenoord

Bij Feyenoord heeft aanvoerder Gernot Trauner de training hervat. De finale van vrijdag komt te vroeg voor de Oostenrijker, die kampt met een knieblessure. "Het is natuurlijk niet perfect dat ik een deel van de voorbereidingen heb gemist. Nu is het aan mij en de medische staf om zo snel mogelijk fit te zijn," zei Trauner.

Trauner volgt de naar Benfica vertrokken Orkun Kökçü op als aanvoerder. "Er verandert niet zo veel voor mij. We proberen als een groep de juiste mentaliteit te krijgen en een voorbeeld te zijn voor andere spelers."

Trainer Arne Slot beleefde met Feyenoord een prima oefencampagne met wedstrijden tegen PEC Zwolle (3-1), Club Brugge (2-0), Union Saint-Gilloise (0-0), Villarreal (1-1) en Benfica (2-1). Slot hoopt op een goede seizoenstart in de finale van vrijdag.