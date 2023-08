Hoofdrollen voor De Ligt, Gakpo en Van Dijk bij oefenzege Bayern op Liverpool

Delen via E-mail

Bayern München heeft woensdag in een vermakelijk oefenduel met 4-3 van Liverpool gewonnen. In het Singapore National Stadium waren er hoofdrollen weggelegd voor Oranje-internationals Cody Gakpo, Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt.

Liverpool kwam al na twee minuten op voorsprong via Gakpo. De ex-speler van PSV rondde prima af nadat hij een combinatie was aangegaan met Diogo Jota.

Na een klein half uur kopte Van Dijk op karakteristieke wijze raak uit een hoekschop. Voor de verdediger betekende het zijn eerste goal sinds hij begin deze week werd benoemd tot aanvoerder. 'The Reds' toonden zich in defensief opzicht kwetsbaar. Serge Gnabry en Leroy Sané profiteerden met een treffer van de ruimtes die werden weggegeven, waardoor het halverwege 2-2 stond.

In de extra tijd bepaalde Frans Kratzig op aangeven van De Ligt de eindstand. Net als De Ligt viel ook Ryan Gravenberch in bij Bayern. Saillaint is dat de ex-Ajacied een vertrek overweegt bij 'Der Rekordmeister'.