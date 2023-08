Legendarische doelman Buffon (45) zet na 28 jaar punt achter loopbaan

Gianluigi Buffon zet een punt achter zijn loopbaan. De 45-jarige doelman won gedurende ruim 25 jaar bijna alles wat er te winnen viel.

Buffon vierde al in 1995 zijn debuut als prof, namens Parma. Dat is ook de club waarvoor hij eerder dit jaar zijn laatste wedstrijd speelde.

Zijn absolute hoogtepunt beleefde Buffon op 9 juli 2006, toen hij met Italië de wereldtitel veroverde. In de verlenging van de WK-finale tegen Frankrijk verrichtte de sluitpost een fenomenale redding op een kopbal van Zinedine Zidane. Italië sloeg daarna toe in een strafschoppenserie. Buffon hoefde daarvoor geen penalty te stoppen. De enige Fransman die faalde was David Trezeguet en die raakte de lat.

De WK-eindstrijd was een van de ruim 1.000 officiële duels die Buffon afwerkte, een zeldzaamheid voor een prof. In clubverband diende Buffon achtereenvolgens Parma, Juventus, Paris Saint-Germain, opnieuw Juventus en andermaal Parma, sinds 2021.

Met Parma, in de jaren negentig uiterst succesvol, was Buffon tijdens de laatste seizoenen actief in de Serie B, het tweede niveau in Italië.