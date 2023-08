Gemiste kansen Reijnders breken AC Milan op in oefenduel met FC Barcelona

AC Milan heeft woensdag in Las Vegas een oefenwedstrijd tegen FC Barcelona met 1-0 verloren. Bij de Milanezen liet zomeraanwinst Tijjani Reijnders twee grote kansen onbenut.

Reijnders had zowel voor als na rust kunnen scoren. In de eerste helft stuitte hij op Barcelona-keeper Iñaki Peña en in de tweede helft schoot de oud-speler van AZ in kansrijke positie naast.

Het enige doelpunt van de wedstrijd in Las Vegas kwam op naam van Ansu Fati. De aanvaller van Barcelona scoorde tien minuten na rust op aangeven van Alejandro Baldé.

De 24-jarige Reijnders was samen met keeper Mike Maignan en aanvaller Rafael Leão de enige Milan-speler die niet werd gewisseld. Bij Barcelona ontbraken onder anderen Frenkie de Jong en Robert Lewandowski. Ook Ousmane Dembélé was er niet bij; hij staat op het punt om over te stappen naar Paris Saint-Germain.

Voor Reijnders en AC Milan was de confrontatie met Barcelona het laatste oefenduel op Amerikaanse bodem. De ploeg reist nu terug naar Italië, waar Bologna op 21 augustus de eerste tegenstander is in de Serie A.