Tadic maakt eerste treffer voor Fenerbahçe bij ruime Conference League-zege

Dusan Tadic heeft Fenerbahçe dinsdag met zijn eerste doelpunt voor de club op weg geholpen naar een 4-0-uitzege bij FC Zimbru. Fenerbahçe won het eerste duel ook al ruim en gaat door naar de derde voorronde in de Conference League.

Tadic opende in Moldavië net na rust de score door de rebound simpel binnen te tikken. De 34-jarige Serviër tekende bij zijn debuut in de heenwedstrijd al voor een assist.

Vorige maand liet Tadic zijn contract bij Ajax ontbinden. De aanvoerder van de Amsterdammers zou ontevreden zijn geweest over de kwaliteit van de selectie en het aankoopbeleid. Enkele dagen na zijn vertrek uit de Johan Cruijff ArenA tekende Tadic een contract tot medio 2025 bij Fenerbahçe.

De vorige wedstrijd tegen FC Zimbru eindigde in Istanboel in een 5-0-overwinning voor Fenerbahçe. Dinsdag noteerde de Turkse club opnieuw een ruime score. Michy Batshuayi scoorde tweemaal en Ismail Yüksek bepaalde een kwartier voor tijd de eindstand. Voormalig Feyenoorder Sebastian Szymanski viel het laatste half uur in, maar kwam niet tot scoren.