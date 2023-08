Ihattaren blaast carrière nieuw leven in met vierjarig contract bij Samsunspor

Mohamed Ihattaren blaast zijn carrière nieuw leven in. De voormalig Nederlands jeugdinternational gaat woensdag een vierjarig contract tekenen bij Samsunspor, zo meldt de Turkse club dinsdag.

Het contract van de 21-jarige Ihattaren bij Juventus werd vorige week ontbonden, waardoor de oud-speler van PSV en Ajax transfervrij de overstap kan maken naar Samsunspor, dat uitkomt op het hoogste niveau in Turkije.

Samsunspor meldt dat Ihattaren vanavond laat zal arriveren bij de club. Hij moet woensdag nog wel de medische keuring doorstaan, waarna hij een contract zal tekenen tot medio 2027. Vervolgens zal Ihattaren gepresenteerd worden aan de fans.

De vraag is hoe fit Ihattaren is en of hij snel speeltijd krijgt bij Samsunspor. Voormalig Oranje-international Gerald Vanenburg zei dinsdag tegen het AD dat hij de afgelopen weken bij de Vleutense amateurclub COV DESTO geregeld op het veld stond met het gevallen toptalent, maar dat stelde weinig voor. "Ik ben hem nu niet aan het trainen, we maken een beetje lol, trappen een balletje."

Kulübümüz son olarak Juventus FC forması giyen hücum oyuncusu Mohamed Ihattaren ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Ihattaren bu gece yarısı Samsun’a gelecek olup yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisi ile 4 yıllık resmi sözleşme imzalanacaktır.



Kamuoyunun…

Ihattaren raakte meermaals in opspraak

Ihattaren stond jarenlang te boek als een van de grootste talenten van Nederland. Op zestienjarige leeftijd debuteerde hij voor PSV in de Eredivisie en als achttienjarige behoorde hij tot de voorselectie van het Nederlands elftal.

Na de entree van trainer Roger Schmidt in de zomer van 2020 ging het minder met de carrière van Ihattaren. Hij kwam regelmatig in conflict met de Duitser en de leiding van PSV. Ook raakte hij buiten het veld in opspraak. Ihataren werd twee keer gearresteerd voor een conflict in de relationele sfeer. In september 2022 ging zijn auto in vlammen op.

Ihattaren stond op het moment van de autobrand onder contract bij Juventus, maar hij speelde nooit voor de Italiaanse club. Als huurling bij Sampdoria kwam hij evenmin in actie, waarna hij bij Ajax de weg omhoog vond. Ihattaren werd fitter, speelde een paar minuten voor Ajax in de verloren KNVB-bekerfinale van 2022 tegen PSV, maar daarna raakte hij weer in de problemen.

Eind 2019 verkoos Mohamed Ihattaren het Nederlands elftal boven Marokko, maar tot een interlanddebuut kwam het niet. Foto: Getty Images

Ihattaren kwam sinds april 2021 bijna niet in actie

De vijf minuten die Ihattaren als invaller speelde in de bekerfinale zijn zijn enige minuten in een officiële wedstrijd op het hoogste niveau in bijna 2,5 seizoenen tijd. De afgelopen maanden werd gespeculeerd over het einde van de carrière van Ihattaren, maar door de aanstaande verbintenis bij Samsunspor krijgt zijn loopbaan dus toch een vervolg.

Samsunspor werd afgelopen seizoen kampioen op het tweede niveau in Turkije en speelt daardoor komend seizoen weer in de Süper Lig.