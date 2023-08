Ajax lijkt zich te gaan versterken met Manchester City-talent Borges

Delen via E-mail

Ajax lijkt zich te gaan versterken met Manchester City-talent Carlos Borges. Volgens diverse media, waaronder het AD en VI , wordt de Portugese vleugelspeler spoedig medisch gekeurd in de Johan Cruijff ArenA en tekent hij mogelijk woensdag al een meerjarig contract.

De negentienjarige Borges speelde nog geen minuut in de hoofdmacht van Manchester City, maar maakte afgelopen seizoen wel indruk in het onder 21-elftal van de Engelse topclub. Hij scoorde 22 keer.

Vorige maand waren er geruchten dat West Ham United 16 miljoen pond wilde neertellen voor Borges, maar tot een akkoord kwam het niet. Naar verluidt is een transfer naar Ajax nu wel aanstaande voor de Portugees jeugdinternational.

Borges speelde in de jeugdopleiding van Sporting CP en maakte in 2015 op elfjarige leeftijd de overstap naar Manchester City. In mei werd hij uitgeroepen tot de beste speler van de Premier League 2, de competitie waarin Manchester City onder-21 uitkomt.