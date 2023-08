VS-ster Morgan kan tweede plek achter Oranje in WK-poule moeilijk verkroppen

Alex Morgan baalt dat de VS achter Nederland als tweede in de poule is geëindigd op het WK voetbal. De huidige wereldkampioen speelde dinsdag met 0-0 gelijk tegen Portugal, terwijl Oranje met 7-0 won van Vietnam.

"Het is lastig verkroppen dat we als tweede zijn geëindigd", reageerde Morgan na afloop van de laatste groepswedstrijd in het Nieuw-Zeelandse Auckland. De 34-jarige sterspeelster vond dat 'Team USA' de zege had verdiend.

"We hebben alles gegeven, maar de bal wilde er maar niet in", zei Morgan. "We kregen zoveel corners en mogelijkheden, maar we hadden geen geluk in de afronding. We namen op cruciale momenten de verkeerde beslissing."

Met name in de eerste helft had de VS kansen om te scoren, maar onder anderen Morgan en Lynn Williams konden keeper Inês Pereira niet passeren. In blessuretijd ontsnapte de Amerikaanse ploeg aan uitschakeling. Ana Capeta schoot namens Portugal op de paal.

VS speelt waarschijnlijk tegen Zweden

De Amerikaanse voetbalsters hadden de afgelopen tien duels met Portugal nog gewonnen (doelsaldo: 39-0). Morgan erkende dat de ploeg het dinsdag veel moeilijker had tegen de Zuid-Europeanen, met name in de slotfase.

"In de laatste minuten probeerden we de 0-0 vast te houden en het resultaat over de streep te trekken. Dit is niet het resultaat waar we op hoopten, maar we moeten het maar accepteren."