Titelhouder VS ontsnapt tegen Portugal en gaat net als Oranje door op WK

De Verenigde Staten hebben zich dinsdag met moeite geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. 'Team USA' overleefde in de slotfase tegen Portugal een schot op de paal: 0-0. De huidige wereldkampioen eindigt in de poule als tweede achter Oranje.

Portugal had in de tien eerdere ontmoetingen met de VS nog nooit een punt gepakt. Het Zuid-Europese land had zelfs nog nooit gescoord (0-39). Een goal was ditmaal noodzakelijk voor Portugal om de volgende ronde te bereiken, aangezien de verwachting was dat Oranje wel zou winnen van Vietnam.

Concrete kansen waren schaars op Eden Park in het Nieuw-Zeelandse Auckland. Kika Nazareth creëerde met een afstandsschot de grootste mogelijkheid voor Portugal. De Amerikaanse ploeg was vooral in de openingsfase gevaarlijk, maar Alex Morgan en Lynn Williams hadden het vizier niet op scherp staan.

De VS oogde in de eerste helft tam, maar na rust was er meer strijdlust te bespeuren bij de ploeg van bondscoach Vlatko Andonovski. Portugal-keeper Inês Teixeira Pereira moest opnieuw af en toe in actie komen om de nul te houden.

Met het eindsignaal in zicht ging het Amerikaanse team vooral tegenhouden. Portugal was in blessuretijd nog dicht bij een een stunt, maar Ana Capeta schoot op de paal. Omdat Oranje tegelijkertijd met 7-0 won van Vietnam, moest Portugal genoegen nemen met de derde plek.

Door het gelijkspel kwam de VS in groep E uit op vijf punten, één meer dan Portugal. In de achtste finales neemt de VS het hoogstwaarschijnlijk op tegen Zweden, dat overtuigend de leiding heeft in groep G. Zweden treft woensdag Argentinië in de laatste poulewedstrijd.