WK-debutant Kaptein (17) verbetert stokoud record met invalbeurt tegen Vietnam

Wieke Kaptein heeft dinsdag geschiedenis geschreven met haar invalbeurt in het WK-duel met Vietnam. Het talent van FC Twente is de jongste international die namens Nederland in actie is gekomen op een mondiale eindronde.

Kaptein is geboren op 29 augustus 2005 en moet dus nog achttien worden. De middenvelder onttroont Bertus de Harder, die achttien jaar was tijdens het WK van 1938. De Harder speelde destijds in het enige duel dat Nederland op dat toernooi speelde, de verloren eersterondewedstrijd tegen Tsjechoslowakije (3-0).

Kaptein maakte op 11 april in de oefeninterland tegen Polen (4-1-winst) haar debuut voor Oranje. De Hengelose debuteerde al op haar vijftiende in het eerste elftal van FC Twente.

Overigens bleef het voor De Harder, die de bijnaam 'De Goddelijke Kale' droeg, bij slechts één WK-wedstrijd. Door de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan gingen de eindrondes van 1942 en 1946 niet door. Voor de WK's daarna plaatste Oranje zich niet; dat gebeurde pas in 1974 weer.