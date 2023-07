Fabinho derde Liverpool-speler die voor lucratief Saoedisch avontuur kiest

Fabinho is de volgende speler uit een van de Europese topcompetities die aan de slag gaat in Saoedi-Arabië. De 29-jarige Braziliaan heeft zich maandag verbonden aan Al Ittihad en is al de derde speler van Liverpool die de overstap maakt.

Liverpool ontvangt naar verluidt zo'n 46 miljoen euro voor Fabinho. Hij wordt bij zijn nieuwe club ploeggenoot van onder anderen Karim Benzema en N'Golo Kanté, die eerder deze zomer al de overstap maakten.

Met de transfer van Fabinho, die nog een meerjarig contract had bij Liverpool, wordt de lijst van bekende namen die voor het grote geld in Saoedi-Arabië kiezen alsmaar langer. Vrijdag maakte Manchester City-aanvaller Riyad Mahrez nog dezelfde keuze.

Eerder konden ook Fabinho's Liverpool-ploeggenoten Jordan Henderson en Roberto Firmino een aanbieding niet weerstaan. Cristiano Ronaldo was begin dit jaar de eerste die naar Saoedi-Arabië vertrok.

Vijf jaar geleden maakte Fabinho voor ongeveer dezelfde transfersom als waarvoor hij nu vertrekt de overstap van AS Monaco naar Liverpool. Met de 29-voudig international van Brazilië in de ploeg veroverden 'The Reds' onder meer de Champions League en de landstitel.

Liverpool heeft het vertrek van Fabinho, Henderson en Firmino tot nu toe opgevangen door Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion) en Dominik Szoboszlai (RB Leipzig) aan te trekken. Virgil van Dijk volgt Henderson op als aanvoerder.

Wat moet je weten over de Saoedische competitie? De competitie in Saoedi-Arabië begint op 20 augustus en bestaat dit jaar uit achttien clubs. Vorig jaar waren er nog zestien clubs op het hoogste niveau actief. Er zijn ook nog wat voormalige Eredivisie-spelers te vinden, onder wie vijfvoudig Oranje-international Adam Maher en de in Venlo geboren Dries Saddiki.