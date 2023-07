Bicentini al na zes interlands aan de kant gezet als bondscoach van Curaçao

Delen via E-mail

De voetbalbond van Curaçao heeft Remko Bicentini voor de tweede keer in zijn trainersloopbaan ontslagen. De 55-jarige bondscoach had pas zes wedstrijden achter de rug.

Bicentini werd vorig jaar augustus aangesteld en tekende voor vier jaar. Hij kreeg als doel om Curaçao naar het WK van 2026 te leiden, maar de bond heeft er geen vertrouwen meer in dat hij dat voor elkaar gaat krijgen.

Ruim een maand geleden blameerde Curaçao zich met uitschakeling in de eerste kwalificatieronde van de Gold Cup. Er werd na penalty's verloren van Saint Kitts en Nevis, de nummer 139 van de FIFA-ranglijst. Dat blijkt nu fataal voor Bicentini.

In de aanloop naar die wedstrijd waren de resultaten ook al niet geweldig. Toch zag Bicentini zijn ontslag niet aankomen. "Dit is heel teleurstellend voor iedereen", zegt hij maandag tegen ESPN. "Jammer dat het zo loopt. Ik had dit niet verwacht."