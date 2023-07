Trotse Van Dijk volgt vertrokken Henderson op als aanvoerder van Liverpool

Virgil van Dijk is de nieuwe aanvoerder van Liverpool. De Oranje-international neemt de band over van Jordan Henderson, die onlangs voor een overstap naar het Saoedische Al Ettifaq koos.

Van Dijk was vorig jaar al reserveaanvoerder van Liverpool. Deze rol is door manager Jürgen Klopp nu toebedeeld aan de 24-jarige Trent Alexander-Arnold die de jeugdopleiding van 'The Reds' doorliep en al jaren in het eerste speelt.