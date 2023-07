Voormalig FC Barcelona-speler Dani Alves vervolgd voor aanranding in nachtclub

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Voormalig FC Barcelona-verdediger Dani Alves wordt vervolgd voor aanranding van een 23-jarige vrouw in een nachtclub in Barcelona. De rechter legde Alves maandag een borgsom op van 150.000 euro. Komende donderdag gaat de zaak van start.

Alves, die alle aantijgingen ontkent, werd zes maanden geleden gearresteerd op verdenking van aanranding van een vrouw. De veelvoudig Braziliaans international zou de vrouw tijdens het dansen in de nachtclub hebben betast.

Later zou hij zich tegenover dezelfde vrouw op het toilet ook schuldig hebben gemaakt aan seksueel wangedrag. De Spaanse rechter zei maandag dat er genoeg bewijs was dat de veertigjarige Braziliaan de vrouw had misbruikt.