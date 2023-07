Feyenoord-speler Hall moet rechtsback Van Ewijk doen vergeten bij Heerenveen

In de zoektocht naar een nieuwe rechtsback is sc Heerenveen er maandag in geslaagd om Denzel Hall over te nemen van Feyenoord. De 22-jarige Nederlander is in Friesland de opvolger van de onlangs vertrokken Milan van Ewijk.

Hall kwam bij Feyenoord niet voor in de plannen van trainer Arne Slot. De vleugelverdediger werd vorig seizoen verhuurd aan ADO Den Haag, waarvoor hij 35 wedstrijden speelde en één doelpunt maakte.

"Denzel is een speler met veel snelheid en drive. Bovendien wil hij graag in zichzelf investeren om hier een betere voetballer te worden", zegt algemeen directeur Ferry de Haan van sc Heerenveen.

Hall heeft een vierjarig contract getekend in het Abe Lenstra Stadion, waar hij met rugnummer 2 gaat spelen. Hij deed in het seizoen 2021/2022 twee keer mee in het eerste van Feyenoord.

Zijn voorganger Van Ewijk liet Heerenveen afgelopen donderdag na twee sterke jaren achter zich. De eveneens 22-jarige verdediger tekende bij Coventry City, dat vorig seizoen net naast Premier League-promotie greep.

Excelsior-spits Kharchouch naar Saoedi-Arabië

Vrijwel gelijktijdig met de transfer van Hall maakte Excelsior bekend dat Reda Kharchouch vertrekt. De 27-jarige spits heeft voor een lucratief contract in Saoedi-Arabië gekozen, waar hij voor tweededivisionist Al Bukiryah gaat spelen.

Kharchouch kwam vorig jaar zomer over van Sparta Rotterdam, maar kon de verwachtingen bij Excelsior niet waarmaken. Hij was doorgaans geen vaste waarde en kwam in 31 wedstrijden tot vijf goals.