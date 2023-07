Engelse voetbalbond scherpt regels aan: direct geel voor arbiter omsingelen

De Engelse voetbalbond (FA) heeft maandag een pakket aan nieuwe regels gepresenteerd. De scheidsrechters in onder meer de Premier League, Women's Super League en het Championship gaan strenger optreden bij wangedrag op en buiten het veld.

Volgens de nieuwe regels mogen spelers geen confrontatie aangaan met de scheidsrechters. Ook het fysiek contact maken of te dicht in de buurt komen van de wedstrijdleiding is verboden.

Als twee of meer spelers een scheidsrechter of assistent op een intimiderende wijze omringen, volgt er een gele kaart voor de betrokkenen. De incidenten worden ook gerapporteerd aan de FA.

Ook voor fans in en rondom het stadion gelden strengere regels. Dit is een antwoord op de onsmakelijke spreekkoren die afgelopen seizoen te horen waren op de Engelse velden. Supporters zongen liederen over dodelijke stadionrampen.

Na de FA Cup-finale tussen Manchester United en Manchester City werd een United-supporter opgepakt vanwege soortgelijk wangedrag. Hij droeg een shirt waarmee hij de spot dreef met de 97 dodelijke slachtoffers van de Hillsborough-stadionramp in 1989.