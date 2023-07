Australië schakelt olympisch kampioen Canada uit en houdt WK-droom levend

Gastland Australië heeft zich maandag dankzij een fraaie overwinning geplaatst voor de achtste finales van het WK. De ploeg van bondscoach Tony Gustavsson was in Melbourne met 4-0 te sterk voor de olympisch kampioen, die verrassend is uitgeschakeld.

Door de zege blijft de WK-droom van Australië levend, nadat het andere gastland, Nieuw-Zeeland, al strandde in groep A. De overwinning op Canada leidde tot enorme vreugde bij de Australische vrouwen en de ruim 27.000 fans in het AAMI Park.

Australië begon de laatste wedstrijd als de nummer drie van groep B, maar gaat nu met zes punten als groepswinnaar door. Nigeria, dat met 0-0 gelijkspeelde tegen het Ierland van bondscoach Vera Pauw, eindigt als tweede en is daarmee ook zeker van een plek bij de laatste zestien.

Voor Canada is het WK dus uitgedraaid op een enorme teleurstelling. Vier jaar geleden in Frankrijk kwamen de Canadese vrouwen tot de achtste finales, waarna in 2021 Zweden werd verslagen in de olympische finale in Tokio.

Haylo Raso was maandag de gevierde speler aan Australische kant. De middenvelder scoorde in de negende en 39e minuut, waardoor het gastland halverwege al op een 2-0-voorsprong stond. Mary Fowler tekende in de 58e minuut voor de 3-0 en in de extra tijd benutte Steph Catley een penalty (4-0). De Australische sterspeler Samantha Kerr zag het vanaf de reservebank, want zij is niet helemaal fit.