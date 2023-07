FC Twente neemt toch geen fans mee naar Stockholm na rellen in Enschede

FC Twente reist alsnog zonder supporters naar Stockholm voor de return donderdag in de voorronde van de Conference League tegen Hammarby IF. De Eredivisionist nam dat besluit maandag nadat er nieuwe informatie binnenkwam over de veiligheidssituatie in de Zweedse hoofdstad.

"Het is een ontzettend moeilijke en zware beslissing, maar we vinden dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen en gedwongen zijn tot dit besluit. We realiseren ons heel goed dat het voor velen een grote teleurstelling is, omdat zij zich al weken verheugen op deze Europese trip en de reis al hebben geboekt", zegt algemeen-directeur Paul van der Kraan maandag op de website van FC Twente.

De return tegen Hammerby is al punt van zorg, nadat er afgelopen donderdag na de heenwedstrijd in de Grolsch Veste rellen uitbraken op de tribune. Meerdere mensen raakten gewond en er werden negen mensen aangehouden. De knokpartij vond plaats op de hoofdtribune, waar Zweedse hooligans zaten op de plekken van sponsoren en relaties.

Zaterdag gaf FC Twente de Nederlandse fans nog wel toestemming om naar Zweden af te reizen voor de return. De club deed daarbij wel een oproep om niet met opvallende Twente-kleding over straat te gaan en niet in grote groepen door Stockholm te lopen.

De club is daar nu dus op teruggekomen. Er worden toch geen sponsorkaarten uitgegeven het uitvak zal leeg blijven. Zo'n 1.500 mensen hadden een kaartje gekocht voor het duel in de Tele2 Arena.

De kosten van het kaartjes worden vergoed door FC Twente, dat tevens een tegemoetkoming heeft voor de overige kosten. Het betreft een vergoeding tot een maximum van 100 euro voor het vliegticket en tot een maximum van 50 euro voor een eventuele overnachting.